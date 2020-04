Il Comune di Pollina distribuisce mascherine “casa per casa” a tutti i residenti nel territorio comunale

Con l’allentamento delle misure restrittive previsto per i prossimi giorni, sarà importante munirsi di mascherine per prevenire i contagi. Per questo, da domani stesso, attraverso l’ausilio dei volontari del gruppo di protezione civile comunale, il Comune di Pollina avvierà la distribuzione delle mascherine, casa per casa, a tutte le famiglie residenti sul territorio comunale. E’ quanto diffuso in una nota informativa sulla pagina FB del Comune di Pollina.