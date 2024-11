Il Comune di San Mauro Castelverde ricorda Don Vincenzo Greco con il premio nazionale di arti pittoriche e grafiche

San Mauro Castelverde – Al via la seconda edizione del premio nazionale di arti pittoriche e grafiche dedicato al sacerdote Don Vincenzo Greco nato a San Mauro Castelverde nel 1597 e morto a Roma nel 1687.

Don Vincenzo compì gli studi ecclesiastici a Monreale e all’età di 27 anni si trasferì a Roma, dove fu Rettore del Collegio di Propaganda Fide e successivamente Confessore Ordinario nella Chiesa di San Silvestro in Capite e Beneficiale di Santa Maria Maggiore, dove è stato sepolto. Fu anche Cappellano della Chiesa di Santa Maria in Porto Salvo alla Marina di Palermo, Priore del Santuario di Gibilmanna, Decano del Capitolo della Cattedrale di Cefalù e Cittadino Onorario di Messina. A lui si deve l’arrivo a San Mauro di tantissime opere d’arte dell’età barocca e non solo, custodite nelle nostre innumerevoli chiese.

Per fare conoscere e valorizzare la sua figura il Comune di San Mauro Castelverde ha istituito il premio al quale possono partecipare tutti gli artisti residenti in Italia con un’opera, la cui dimensione non deve superare cm 70 x 100, avente per soggetto “San Mauro Castelverde e le Madonie”. Le opere dovranno pervenire al Comune entro il 9 dicembre prossimo e saranno esposte per sette giorni in una mostra collettiva. Ai primi tre classificati andranno: euro 1.000,00 (primo) 500,00 (secondo) e 200,00 (terzo).

La premiazione avverrà nel periodo natalizio e a tutti gli artisti sarà consegnato un attestato di partecipazione. Le opere premiate rimarranno di proprietà del Comune di San Mauro Castelverde e le altre potranno essere ritirate alla fine della mostra.

Ogni opera deve avere un titolo e inoltre l’artista dovrà allegare una breve presentazione del lavoro presentato e il proprio curriculum artistico. I lavori dovranno essere spedite o consegnate a mano presso la segreteria del Comune di San Mauro Castelverde sita in piazza Municipio entro il 09/12/2024. Le spese di spedizione (in andata ed eventuale ritorno) sono a carico dell’artista. Al momento dell’arrivo delle opere, un responsabile verificherà e documenterà lo stato di integrità delle stesse e provvederà alla loro custodia con ogni cura. La Giuria sarà composta dal sindaco o da un assessore delegato che la presiede e da tre esperti nel mondo dell’arte nominati dal Sindaco. Il giudizio dei componenti della giuria è insindacabile