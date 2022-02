Il consigliere Sottile interviene in merito all’Open Day dell’ASP a Castelbuono

Ascolta l'articolo

(Riceviamo e Pubblichiamo) – Sarebbe il caso che oltre quanto in oggetto, l’amministrazione si prodigasse, d’accordo con l’ASP a procedere in primis con le vaccinazioni domiciliari degli anziani della nostra comunità, che da mesi attendono il loro turno, esponendosi a rischi rilevanti.

È auspicabile che questo venga eseguito sulla base dell’ordine delle prenotazioni in possesso dell’ASP e non per altre vie.

Ritengo che bisogna dare la priorità alla vaccinazione domiciliare dei nostri compaesani impossibilitati a recarsi negli hub vaccinali. Sono il patrimonio storico della nostra comunità e come tale va tutelato.