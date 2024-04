Il cordoglio dell’amministrazione comunale per la scomparsa dell’avv. Franco Lupo

(Riceviamo e pubblichiamo) – L’Amministrazione comunale esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Lupo, in particolare alla figlia Maria Chiara, per la perdita dell’amato padre.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale ricordano l’Avvocato Franco Lupo per il suo costante impegno e la sua attenzione alla vita culturale e politica della nostra Castelbuono.

L’Avv. Franco Lupo, è stato un uomo di profonda influenza nella comunità. I suoi attenti e puntuali articoli pubblicati sul giornale di famiglia “Le Madonie” sono rimasti impressi nella memoria di molti. In particolare, ricordiamo gli ironici e pungenti articoli da lui predisposti a firma di Bertoldo.

L’avvocato Franco Lupo, pur non essendo mai stato direttamente coinvolto in politica, è uno di quei cittadini che dobbiamo ricordare alle future generazioni. Il suo amore dimostrato alla comunità di Castelbuono e il costante impegno nel promuovere l’immagine e le buone pratiche del paese attraverso i suoi articoli e suggerimenti rappresentano un prezioso insegnamento.

Per tutto ciò, lo ringraziamo e auspichiamo che nel suo ricordo la famiglia e la figlia Maria Chiara siano disponibili a realizzare momenti pubblici per ricordare l’attività da lui svolta per la crescita culturale e sociale di Castelbuono

Le sue parole e la sua dedizione rimarranno un faro per tutti coloro che amano la nostra comunità.

Il Sindaco Sig. Mario Cicero