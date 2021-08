Il cordoglio dell’amministrazione per la scomparsa del farmacista Vincenzo Sottile

(Riceviamo e pubblichiamo) – Nell’apprendere della scomparsa del Dott. Farmacista Sottile Vincenzo, l’Amministrazione comunale e il Sindaco esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia, ricordando la figura sia di farmacista che, in una comunità come la nostra, oltre ad essere un punto di riferimento sanitario è anche un punto di riferimento sociale, sia come consigliere comunale eletto nella lista unitaria di sinistra negli anni 1970-’75.

Il Sindaco evidenzia che figure autorevoli, sobrie come quella del Dott. Sottile sono state punti di riferimento culturale e sociale per diverse generazioni della nostra comunità, auspicando che il loro stile, il rispetto delle istituzioni che hanno esercitato nel corso della loro vita, sia presa ad esempio da tutti e da ognuno di noi in particolare.