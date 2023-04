Il cordoglio dell’amministrazione per la scomparsa di Giuseppe Spallino ideatore di Acqua Geraci

Nell’apprendere la scomparsa dell’imprenditore Giuseppe Spallino, ideatore e gestore dalla società Acqua Geraci SPA, fino alla sua scomparsa, il Sindaco e l’Amministrazione Comunale desiderano esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia.

Si sottolinea in particolare la lungimiranza imprenditoriale del Sig. Spallino Giuseppe che con grande determinazione ha portato avanti e sviluppato l’Azienda, diventando un punto di riferimento per la comunità di Geraci. Il logo e il marchio impressi su migliaia di bottiglie sono stati sicuramente un grande veicolo di promozione per Geraci e le Madonie.

Tutto ciò è stato arricchito dalla serietà imprenditoriale della famiglia Spallino, che ha sempre posto la qualità dei propri prodotti al centro della propria attività.

Grazie agli stabilimenti all’avanguardia, l’organizzazione dell’azienda e i buoni rapporti con i dipendenti sono stati al centro del loro operato.

Il Sig. Spallino sarà ricordato come un imprenditore disponibile a condividere con la nostra amministrazione numerose iniziative e progetti, senza dimenticare la realizzazione di grandi opifici a Castelbuono.

Con questa nota vogliamo rendere omaggio all’imprenditore e all’uomo, auspicando che sia preso come esempio di coraggio e dedizione all’impresa da molti altri.

Come un vero imprenditore ha posto al centro l’azienda, il suo sviluppo e la sua capitalizzazione trascurando l’apparenza e conducendo una vita sobria e rispettosa degli altri e del territorio in cui ha operato.

Grazie Don Peppino

L’Amministrazione comunale