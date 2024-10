Il Festival del Cinema di Cefalù si terrà dal 1° al 3 novembre 2024

Cefalù, 1 ottobre 2024 – La nuova edizione del Festival del Cinema di Cefalù si terrà dal 1° al 3 novembre 2024. Un evento di grande richiamo per gli amanti del cinema, che vedrà in gara 60 film provenienti da ogni angolo d’Italia e uno dall’Argentina, tutti in lizza per aggiudicarsi il prestigioso premio “Pellicola della Pace”.

Le proiezioni si svolgeranno presso il Cinema Astro e saranno aperte al pubblico sia la mattina che il pomeriggio. Gli spettatori avranno l’opportunità di immergersi nella magia del cinema dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:00, con proiezioni distribuite nell’arco delle tre giornate. In sala saranno presenti tutti i registi, che racconteranno le loro opere attraverso interviste e momenti di confronto con il pubblico, offrendo uno sguardo dietro le quinte della loro arte.

Il Festival non sarà solo un’occasione per apprezzare il cinema, ma anche per celebrare il giornalismo. Il 1° novembre, presso l’Hotel Sea Palace, sede ufficiale del Festival, si terrà la cerimonia di assegnazione del premio “Giornalista della Pace”, un riconoscimento importante a chi ha saputo distinguersi nella promozione dei valori di pace attraverso la sua professione.

Il 3 novembre, durante la serata di Gala, si svolgerà la premiazione ufficiale dei film vincitori. La serata culminerà con la cena di gala, momento conclusivo di tre giorni all’insegna della cultura cinematografica e del dialogo tra registi e pubblico.

Un appuntamento imperdibile per cinefili, addetti ai lavori e chiunque desideri vivere da vicino il fascino del grande schermo in uno scenario unico come quello di Cefalù.

Ufficio stampa Festival del Cinema di Cefalù: Mario Macaluso – Ordine nazionale dei Giornalisti Roma – Tessera n. 092458; Giacomo Sapienza – Ordine nazionale dei Giornalisti Roma – Tessera n. 116289