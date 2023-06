Il giornalista Rosario Mazzola nuovo addetto stampa della Supergiovane Castelbuono

La Supergiovane Castelbuono ha raggiunto l’accordo con il giornalista castelbuonese Rosario Mazzola affidandogli l’incarico di addetto stampa per la stagione agonistica 2023/24 che vedrà il sodalizio giallonero militare per la prima volta nel campionato calcistico di Eccellenza, la massima serie dilettantistica regionale, conquistata di diritto dopo aver vinto la Coppa Italia di Promozione.

Mazzola è iscritto all’Ordine dei giornalisti di Sicilia dal 1981. Attualmente è direttore responsabile del periodico “Suprauponti – giornale d’informazione di Castelbuono ed oltre”, vanta la lunga collaborazione ultraquarantennale con il Giornale di Sicilia dove si è occupato di calcio, atletica leggera ed automobilismo oltre a curare la corrispondenza da Castelbuono e le Madonie. In passato si è occupato dell’ufficio stampa in varie manifestazioni sportive e culturali, è stato consigliere regionale dell’USSI Sicilia(Unione Stampa Sportiva Italiana), ha collaborato con la Federazione Italiana di Atletica Leggera, la Federazione Italiana Pallavolo ed è stato responsabile stampa della Targa Florio, la corsa automobilistica più antica del mondo, e del Castelbuono Jazz Festival. Nella sua lunga carriera ha vinto i premi giornalistici “Grappolo d’Oro” di Monteforte d’Alpone, in provincia di Verona, “Ypsigro”, a Castelbuono, ed il “Bagheria città delle ville”.

“Da oggi – ha dichiarato Mazzola – sono a disposizione della Supergiovane Castelbuono per occuparmi della comunicazione, incarico che mi onora e che svolgerò con un valore aggiunto: quello di poter prestare la mia collaborazione per la squadra del mio paese dove sono nato e vivo con l’augurio reciproco di potere raggiungere soddisfazioni sportive di grande importanza. Forza Supergiovane”.