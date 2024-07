Il Giro di Castelbuono | Fatica e Condivisione

(Di Tommaso Raimondo)

Fatica e condivisione

Il Giro è anche questo.

Si lotta per il successo, il campione sfida se stesso in uno dei circuiti più difficili e affascinanti del mondo.

Ma non solo il campione.

Tutti al Giro, così come nello sport e nella vita, mettono in gioco se stessi, le proprie capacità, le proprie ambizioni per ritagliarsi una pagina di storia nella corsa su strada più antica d’Europa.

Castelbuono e la sua gente osservano, lo sguardo di migliaia di appassionati spettatori sembra che accarezzi lo sforzo, la voglia di farcela di ciascuno degli atleti.

“Il Giro ammalia, a volte ammala, ma alla fine vince sempre”, come ha scritto la giornalista Rai Doriana Laraia.

La storia si ripete dal 1912 e da 98 edizioni.

Ogni hanno sempre le stesse uniche emozioni.

“ Calore, colore, ressa, entusiasmo”.

Alla fine vince sempre il Giro, la corsa.

Nel segno della fatica, ma anche della condivisione.