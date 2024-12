Il Loco di Padre Pio in contrada Monte a Cefalù donato dalla famiglia Mosa alla Diocesi di Cefalù

Il Loco di Padre Pio, in contrada Monte a Cefalù (PA), è stato donato alla Diocesi di Cefalù dalle eredi di Calogero Mosa, facendo seguito alle sue volontà.

Il sito, che era aperto al pubblico per la preghiera, è stato quasi completamente distrutto dagli incendi dell’estate 2023; fiamme che hanno quasi miracolosamente risparmiato la statua del Santo di Pietrelcina.

Subito dopo l’incendio, il Vescovo di Cefalù, S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, si era recato sul posto per verificare i danni causati dai violenti roghi che avevano colpito principalmente i comuni di Cefalù, Gratteri e Lascari nel settembre dello stesso anno.

L’atto di donazione è stato formalizzato ieri dalla signora Anna Garofalo, vedova di Calogero Mosa, scomparso nel 2021, dalle sue figlie e dal Vicario Generale, Don Giuseppe Licciardi, stante la procura di Mons. Vescovo che ringrazia la Famiglia Mosa e tutti coloro che già si sono resi disponibili per il ripristino dell’area. Inoltre, in una prossima celebrazione, sarà posizionata una targa in memoria di Vincenzo, Clara e Lillo Mosa.

In allegato foto del momento della firma dell’atto di donazione e del luogo distrutto dalle fiamme del settembre 2023