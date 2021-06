Il Museo Della Targa Florio Di Collesano si arricchisce di uno straordinario reperto

(Riceviamo e pubblichiamo) – Il “Museo della Targa Florio di Collesano”,(cosi’ come da tradizione che si rinnova), ancora una volta si arricchisce di un nuovo straordinario reperto che accompagnerà i visitatori in un fantastico viaggio nel tempo alla scoperta dei tesori della Targa Florio. Donato il set di gara “Citroen ufficiale” della sezioneAula Moderna del laureato Campione Italiano Rally e vincitore della n.104 Edizioni della Targa Florio 2020 ANDREA CRUGNOLA, in coppia con il navigatore Pietro Elia Ometto su Citroen C3 R5.

Un caloroso ringraziamento da parte del Comitato di Gestione del “Museo della Targa Florio di Collesano” è dovuto al Campione Italiano Rally Andrea Crugnola.Quando il sottoscritto in qualità di Conservatore ha richiesto al Driver il suo Set di gara per arricchire la nuova sezione Aula Moderna, lo stesso entusiasta non ha esitato a donare il set, perché andasse ad impreziosire il corredo iconografico del Museo della Targa Florio di Collesano.

in foto:il Conservatore Michele Gargano, i Consiglieri Rosario Provenzano,e M.Rosa Castrofilippo.

Andrea Crugnola nasce il 25 aprile 1989 a Varese e inizia a correre con i kart nel 2004. Passa ai rally nel 2007 e debutta con un 67° posto al Rally Sprint dell’Ossola al volante di una Renault Clio.Nel 2018 con la Fiesta terzo assoluto con un trionfo di classe al Due Valli e campione italiano asfalto con quattro trionfi (Ciocco, Sanremo, Elba e Due Valli).

Vice campione Italiano Rally 2019 e due volte trionfatore nella categoria Asfalto del nostro Tricolore.Si laurea Campione Italiano Rally 2020 in coppia con Pietro Elia Ometto su Citroen C3 R5,a cui si aggiunge il successo della gara più prestigiosa al mondo la Targa Florio.