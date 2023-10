Il Nangalarruni di Giuseppe Carollo ottiene la chiocciola Slow Food 2024

Nella nuova edizione 2024 della guida alle Osterie Slow Food è presente tra i 1752 locali premiati, portando con sé una lunga tradizione di eccellenza culinaria. Stiamo parlando del “Nangalarruni” di Giuseppe Carollo, un ristorante che ha fatto del rispetto per la cultura e i principi dello “Slow Food” una filosofia di vita.

Il Nangalarruni ha dimostrato nel tempo un impegno costante nella promozione di una cucina che celebra la tradizione, la stagionalità e la provenienza delle materie prime. Il risultato? Un ristorante che ha conquistato il cuore e il palato dei suoi ospiti, guadagnandosi il meritato riconoscimento nella guida alle Osterie Slow Food.

la prestigiosa chiocciola è stata attribuita per diversi anni e anche consecutivamente al Nangalarruni a dimostrazione che la passione per la cucina di qualità, l’attenzione al territorio e il rispetto per le tradizioni non solo sono apprezzati, ma anche riconosciuti a livello internazionale. Un esempio tangibile di come sia possibile coniugare la passione per il buon cibo con un approccio sostenibile e consapevole, mettendo in luce il meglio della tradizione culinaria italiana.