Il nuovo centro aggregativo a cura della Pro Loco Castelbuono

È ormai noto come la Pro Loco di Castelbuono sia diventata da tempo una APS (Associazione di Promozione Sociale) senza scopo di lucro con personalità giuridica che opera in campo culturale, ambientale, turistico, ecologico, enogastronomico, naturalistico, sportivo e sociale.

È iscritta nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) con il n. 69401 divenendo così una delle prime delle 6200 Pro Loco riconosciute dallo Stato.

Da tempo occupa i locali di via Dafni n. 5 donati dal maestro Speciale al Comune ma con destinazione perenne vincolata a sede e circolo dell’Associazione la quale, per adempiere alle finalità del lascito testamentario, ha deliberato di destinare alcuni spazi per dare la possibilità a tutti, giovani e meno giovani, di incontrarsi, interagire tra loro, scambiarsi esperienze ed idee, condividere passioni e far nascere amicizie con attività sane, ricreative e culturali. Inoltre in questi spazi saranno fornite anche attività di sostegno in campo formativo, con tutor in grado di aiutare i ragazzi con i compiti a casa e con l’orientamento scolastico.

La frequentazione del Circolo, con possibilità di fare delle partite, leggere e commentare un libro, collegarsi ad internet, è aperta a tutti, bambini, giovani, adulti.

Già da domenica 29 ottobre un primo gruppo di circa 20 studenti si confronterà in una serie tornei propedeutici alla partecipazione a campionati di scacchi.

Seguiranno esercitazioni di dama, bridge, burraco.