Il Parco delle Madonie presente alla 38a edizione del Salon Destinations Nature

Il Parco delle Madonie è presente alla 38a edizione del Salon Destinations Nature che dal 16 al 19 marzo si sta svolgendo al Paris Expo Porte de Versailles.

Il progetto sulla promozione e valorizzazione delle aree protette in SICILIA, è stato finanziato dalla Regione Siciliana Dipartimento Territorio – Assessorato Territorio e Ambiente.

Il Parco delle Madonie in qualità di ente capofila, con la collaborazione dell’Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo e unitamente ai Parchi dell’Alcantara, dell’Etna e dei Nebrodi, rappresenterà, presso lo stand appositamente allestito, la Regione Siciliana.

Temi fondamendali del Salone del Turismo francese, sono: escursionismo, bici, trail running, nordic walking, trekking e attività all’aria aperta.

Itinerari turistico – culturali, escursioni guidate, alloggi e tempo libero alternativo, sono gli “ingredienti turistici” in grado di mixare esperienze alternative al classico viaggio.

All’insegna dello sport e del tempo libero, dice il Commissario S. dell’Ente Caltagirone, il Parco, ancora una volta, si presenterà in tutte le sue valenze naturalistiche e culturali, per attrarre e trasportare idealmente il visitatore in luoghi turistici immersi nella natura incontaminata, in un geoparco che sarà esaltato anche dalla realtà virtuale grazie ai visori 3D.

Ed in ultimo, conclude, sarà anche il luogo che può rappresentare, attraversando un sentiero, visitando un’abbazia, un santuario, la meta per chi, pellegrino, si accinge a compiere un viaggio e vuole vivere una esperienza straordinaria e trascendentale.

Lo stand è stato visitato dal console Generale d’Italia dott.ssa Irene Castagnoli e dal vice-direttore dell’istituto Commercio Estero Annamaria Pattelli.