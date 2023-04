Il Parco delle Madonie presente alla 47° edizione del Comitato di Coordinamento dell’Hateg Country Unesco Global Geopark in Romania

L’Ente Parco delle Madonie è stato presente alla 47° edizione del Coordination Committee Meeting Hateg Country Unesco Global Geopark, tenutasi nel Geopark Internazionale di Țara Hațegului, in Romania. Alla riunione hanno partecipato 98 rappresentanti europei provenienti da diverse parti, i quali hanno discusso su tutti i documenti ufficiali correlati al concetto di Geoparco Unesco.

Durante i cinque giorni di lavori, sono stati tenuti incontri che hanno modellato la filosofia del concetto di Geoparco Unesco. L’agenda prevedeva la riunione del Comitato consultivo Egn-Meeting nella Casa del Geoparco, il meeting del Comitato di Coordinamento EGN e la plenaria ufficiale dei lavori tenuta dal vicecoordinatore della rete europea prof. Fassoulas. La riunione è stata ufficializzata e salutata dai rappresentanti della Contea di Hateg, dal Sindaco di Hateg, dal Prefetto della Regione, dall’Università di Bucarest e dal Comitato Romeno dell’Unesco che hanno espresso agli ospiti la loro strategia di Geoparco.

Durante i lavori, sono state presentate le relazioni di lavoro del Presidente del Global Geopark Network Nikolaus Zourous sui rapporti esistenti tra la rete GGN e a quella sull’Unesco-Sezione Scienze della Terra e Geoparks. I rappresentanti europei hanno partecipato a diversi gruppi di lavoro focalizzati su temi riguardanti la Cooperazione tra università europee e geoparchi, Progetti di ricerca in partenariato e benefici per i geoparchi, Volontari e ambasciatori Programma Geopark, lo sviluppo di partenariati e di progetti locali per rafforzare l’identità locale, EduGeoparc con Scuole, insegnanti e studenti, Educazione inclusiva nei geoparchi, Geoparchi e turismo lento e Interpretazione del patrimonio locale per turisti, visitatori, scuole e popolazione locale.

La sessione plenaria si è conclusa con l’approvazione del prossimo meeting autunnale che si svolgerà in modalità online e con la scelta del Geopark che ospiterà nella primavera del 2025 il 51° meeting, individuato nel Geoparco Reykjanes UGGp in Islanda.

Il Commissario straordinario dell’Ente Parco S. Caltagirone ha espresso entusiasmo ed apprezzamento per la partecipazione alla riunione e ha sottolineato come il territorio delle Madonie, rimanendo al centro dell’attenzione tra gli altri partner europei, debba assumere un ruolo sempre più edificante nella costruzione di reti di partenariato locali, nazionali e internazionali.