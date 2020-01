Il PD ricorda Gino Carollo: si dia corso all’intitolazione della scuola

Oggi ricorre il quarantesimo anniversario della morte di Gino Carollo, avvenuta il 13 gennaio del 1980, comunista, fu sindaco dal 1952 al 1957 e nel 1960; deputato all’Assemblea Regionale Siciliana dal 1963 al 1974; consigliere comunale dal 1952 fino al giorno in cui è venuto a mancare.

Insegnante, uomo di cultura, inaugurò una stagione politica di sorrisi che sdrammatizzavano le tensioni ed i fanatismi, le contrapposizioni e le posizioni irate tipiche di quel periodo storico. Dell’interesse per il paese che faceva prevalere sulle contrapposizioni tra opposti partiti ne fece la caratteristica principale del suo operato. In tal senso, si ricorda in questa sede l’approvazione della legge regionale nel 1971 che finanziò il consorzio dei produttori di manna costituito nel 1957 firmata assieme a Vincenzo Carollo, altro castelbuonese, democristiano.

Il sindaco sen. Vincenzo Carollo ebbe a dire di lui che “concepì anche l’agone politico in termini di umanità, senza ceder nulla, certo, ma senza strumentalizzare nulla … un uomo che fu ad un tempo politico e cittadino, che fu ad un tempo autorità ma mai arroganza …”.

L’on.le Pio La Torre nel porgli l’estremo saluto disse: “eri diventato il Sindaco più popolare di Castelbuono e non solo di Castelbuono … era la tua freschezza e la tua bontà d’animo che in questa società ti rendeva particolarmente caro … . E costituivi un punto di riferimento per trovare anche un po’ di pace nella nostra vita aspra e difficile. Della tua Castelbuono tu esprimevi certamente le qualità migliori: la sua grande civiltà e il senso di pace che essa appunto sa esprimere.”

Si tratta di una personalità che andrebbe ricordata con più profondità richiamando le tante azioni che hanno segnato la storia di Castelbuono e non solo, e sarebbe riduttivo farlo in un limitato spazio di un comunicato.

Con deliberazione della giunta comunale del 4 aprile del 2012 fu espressa la volontà politica di intitolargli una scuola. Ecco, si dia corso a quella decisione nel corrente anno, nel quarantesimo anniversario della morte. Potrebbe essere l’occasione per realizzare un evento che possa mettere in evidenza adeguatamente la figura ed il contributo dato alla storia del paese. In questo senso formalizzeremo una specifica richiesta all’amministrazione comunale.

Castelbuono, 13 gennaio 2020

Il Coordinamento del Circolo PD