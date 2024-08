Il Pollina Cinefilm premia due giovani registi siciliani

Riceveranno il premio la sera del 23 agosto quando al Teatro Pietra Rosa di Pollina, con inizio alle ore 21, è di scena il cinema Siciliano. Il Premio “Regista Esordiente” andrà al messinese Damiano Grasso che al festival del cinema di Cefalù presenta il film “invisibile”. Damiano Grasso, nato nel 1991 a Messina, inizia la sua carriera artistica muovendo i primi passi come attore in varie compagnie teatrali locali, affina i suoi studi frequentando il DAMS di Messina per poi continuare presso l’associazione Teatro Impulso di Catania. Da sempre attivo nel sociale la sua passione per i viaggi e per la fotografia lo ha portato a scegliere la strada dei reportage fotografici, al festival del cinema di Cefalù presenta “Invisible”, un cortometraggio che tratta il tema dell’inclusione sociale.

Il “Premio Giovane Regista” invece è stato assegnato al regista palermitano Francesco La Barbera che al festival del cinema di Cefalù presneta il film “A piccoli passi”. Francesco La Barbera nasce a Palermo il 24 maggio del 2000. Cresce a Villafrati, paese di provincia, dove, a partire dai 12 anni, muove i primi passi nel mondo del filmmaking, realizzando i primi progetti da autodidatta. Nel 2021 si iscrive alla community “Startalenti” di Roma, creata dal regista Francesco Apolloni e Daniel Bondì, nata come fonte di networking e formazione per ragazzi che condividono la passione del filmmaking. Nel 2022 scrive e dirige “Deviazione Standard”, cortometraggio ( disponibile su Prime Video ),girato presso l’Università di Palermo, alla quale è attualmente iscritto. Nel 2023 dirige il corto “A piccoli passi”, scritto da Eliana Bosi. Nel 2024 scrive e dirige “Pindaric”, mediometraggio girato presso l’Università di Palermo, prodotto dal Dipartimento di Psicologia. Da qualche anno, inoltre, scrive sceneggiature da lungometraggio.

“Sono davvero onorato di ricevere questo premio, rappresenta un impulso per continuare a raccontare storie via via più immersive con una finalità morale. Mi rendo conto della complessità organizzativa dietro la realizzazione di un qualunque tipo di progetto, ed è per questo che ringrazio Daniel Bondì che, credendo nelle mie capacità e nella mia sensibilità, mi ha affidato la regia di questo corto.Ringrazio Angelo Liscia, Eliana Bosi, tutto il cast e la troupe, una squadra professionista con cui mi sono divertito davvero tanto.Ovviamente non posso non ringraziare la mia famiglia, che da sempre mi ha spinto a coltivare questa fantastica e magica passione”.