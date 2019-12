Il Presepe meccanico più grande d’Italia si trova a Blufi sulle Madonie

Il Presepe meccanico più grande d’Italia si trova a Blufi vicino a Palermo completamente fatto a mano. E’ il più grande presepe delle Madonie, ed uno dei più estesi d’Italia.

Aperto al pubblico dall’8 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, il presepe artistico meccanico di Blufi è giunto alla decima edizione. A sorprendere i visitatori del presepe di Blufi sono i suoi 64 metri quadri di grandezza. Molto curata è anche la perfezione artistica, difatti ogni pezzo viene costruito rigorosamente a mano rendendo necessari 4 mesi per la realizzazione e l’assemblaggio.

Il Presepe meccanico di Blufi conta più di 70 personaggi in movimento, ognuno dei quali racconta al visitatore un mestiere o un’arte. Tutto, comprese le casette in pietra, è realizzato a mano.

I materiali per la costruzione come legno, pietre calcaree, muschio e sabbia, oltre a numerosi materiali di riciclo, vengono reperiti in natura.

Gli Ideatori del presepe meccanico sono 20 ragazzi della zona che ogni anno, lavorano senza tregua a quest’ iniziativa che attrae nel territorio madonita persone da ogni luogo.

Il presepe Artistico-Meccanico di Blufi si trova in via Indipendenza 23, a 5 minuti dallo svincolo Irosa.

Anche se il Presepe è giunto alla 10a Edizione, non si ferma il desiderio di proporre ogni anno originali novità per stupire i propri visitatori.

Il presepe è incorniciato da odori, colori e musiche, tutti gli oggetti sono capolavori d’artigianato locale che valorizzano e fanno da ornamento alla rappresentazione della Nascita del figlio di Dio in una semplice mangiatoia.

Il presepe racchiude straordinari giochi di luce, ma anche fontane, fiumi, cascate, laghetti e condizioni atmosferiche. Riproduce ambienti tipici madoniti, come piccoli borghi, le ambientazioni rurali, la montagna, la fauna e la flora. Presenta mestieri ormai scomparsi, tipici della loro tradizione locale.

Si possono inoltre ammirare “I Diorami Natalizi, dall’Annunciazione alla Fuga in Egitto”. La rappresentazione riproduce percorrendo 7 scene, le fasi dell’Avvento, che richiamano i testi dei Vangeli di Luca e Matteo. La visita dei Diorami Natalizi è accompagnata da una voce fuori campo che racconta i momenti rilevanti del viaggio attraverso le creazioni del presepe.

(Fonte: Vaticano.com)