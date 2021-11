Il Presidente del Parco delle Madonie Angelo Merlino è il nuovo coordinatore regionale di Federparchi

Si è riunito oggi il coordinamento regionale di Federparchi Sicilia

per rinnovare le sue cariche e definire una nuova linea di rilancio

per le aree protette siciliane, una realtà ricca e dinamica che vede

la presenza di importanti e storici parchi regionali, numerose Aree

Marine Protette e riserve naturali di grande pregio per la tutela

della biodiversità, a cui si è aggiunto il parco nazionale di

Pantelleria di recente istituzione.

Il coordinamento, alla unanimità, ha eletto come coordinatore il

dottor Angelo Merlino Presidente dell’Ente Parco delle Madonie. “ Sono

felice ed onorato per questo riconoscimento – ha dichiarato il

presidente Merlino – che i colleghi delle aree naturali protette

siciliane hanno voluto concedermi. Ovviamente mi aspetta un grande

lavoro di coordinamento e stimolo verso tutti gli organi preposti che

si occupano della tutela e valorizzazione dell’ambiente. Ringrazio

anche il Presidente Nazionale di Federparchi Giampiero Sammuri per la

fiducia che ha espresso nei miei confronti. Lavorerò anche con lui a

livello nazionale per conseguire gli obbiettivi che Federparchi

persegue a tutela e valorizzazione di tutti i parchi, riserve, aree

naturali ed aree marine protette nella penisola. Con l’occasione,

faccio i miei migliori auguri di buon lavoro a Carlo Caputo,

presidente del parco dell’Etna, che è stato nominato nel Consiglio

Nazionale di Federparchi”.

L’ufficio di coordinamento è composto da Salvatore Livreri Console,

direttore dell’Area Marina Protetta delle isole Egadi; Salvatore

Gabriele, presidente del Parco Nazionale di Pantelleria e Gianfranco

Zanna di Legambiente Sicilia, in rappresentanza dei gestori delle

riserve naturali. Il coordinamento, sempre alla unanimità, ha anche

condiviso la proposta del presidente di Federparchi Giampiero Sammuri,

di integrare il presidente del parco dell’Etna Carlo Caputo nel

consiglio direttivo nazionale della Federazione. Obiettivi di lavoro

del coordinamento sono la tutela della biodiversità e cura del

territorio, iniziative per favorire la fruizione turistica

ecocompatibile delle bellezze naturalistiche delle aree protette e

azioni di stimolo e supporto per uno sviluppo sostenibile.