“Il prestigio di un Popolo. L’arrubbatina di Sant’Anna” torna in scena per gli alunni delle Scuole primarie e secondarie di Castelbuono

Lo spettacolo Teatrale “Il prestigio di un Popolo. L’arrubbatina di Sant’Anna” torna in scena.

Il progetto “Scuole a Teatro”, promosso dall’Associazione Culturale I Trovatori ed il Museo Civico, vedrà coinvolti gli alunni delle Scuole primarie e secondarie di Castelbuono, nei giorni del 12 – 13 e 14 febbraio. Attraverso la rappresentazione teatrale, i giovani studenti potranno conoscere uno degli eventi più significativi del nostro paese.

Il prestigio di un Popolo. L’arrubbatina di Sant’Anna. Progetto e Regia di Giuseppe Vignieri. Musiche di Giuseppe Aioisi

Sinossi

Agli albori del Seicento, tra le stanze del Castello de Ventimiglia, a Castelbuono, il fermento per l’imminente celebrazione della festa di Sant’Anna è palpabile.

Al popolo castelbuonese, straordinariamente immerso in un’aria di frizzante attesa, ovattata dalla calura estiva, nulla lascia presagire il tragico episodio che di lì a poco sconvolgerà la quiete del casato nobiliare dei Ventimiglia, segnando profondamente la storia della comunità locale.

Ed è proprio di quella storia che Sepillo da Ypsigro, insieme al menestrello Netroio da Creta, si farà portavoce durante la rappresentazione, raccontando in chiave ironica la tragica vicenda del trafugamento della reliquia di Sant’Anna e del suo agognato ritrovamento.

Con tono sarcastico e non di rado ammiccante a fatti contemporanei, il giovane giullare, spiegherà l’origine di quel misterioso legame che rende quel cimelio, non un semplice dono, né un semplice motivo di prestigio per il principato, ma qualcosa di ben più intimo, che ne ha incoraggiato la ricerca per dodici lunghi anni.

Un ulteriore tema trattato nello spettacolo è il confronto tra culto e fede.

Sepillo, dunque, con un semplice mantello, tipico del gioco teatrale e giullaresco, accompagnato dalle musiche dell’epoca, darà vita, insieme a Netroio, a tutti i personaggi protagonisti della vicenda.