Il Prof. Ettore Cittadini riceve il Premio GAL Hassin alla Civiltà 

Sabato 22 giugno 2024 alle ore 17.00 presso la Sala Museale della Fondazione GAL Hassin – Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche a Isnello (PA) si svolgerà l’Evento GAL Hassin con la consegna del Premio GAL Hassin alla Civiltà 2024 al Professor Ettore Cittadini.

Il Premio GAL Hassin alla Civiltà viene assegnato a coloro che con il loro comportamento e con le loro azioni contribuiscono al mantenimento e al miglioramento del patrimonio artistico, paesaggistico e ambientale e a coloro che con la loro azione contribuiscono al miglioramento della convivenza sociale.

La motivazione del Premio:

Medico ginecologo geniale e uomo straordinario, pioniere della maternità responsabile e della fecondazione assistita, conquiste che hanno dato valore alla donna e comportato un cambiamento antropologico, culturale e sociale contro ogni oscurantismo.

Ettore Cittadini, Professore Emerito di Clinica Ostetrica presso l’Università degli Studi di Palermo e Direttore Scientifico del Centro di Biologia della Riproduzione (CBR) di Palermo. Fra i pionieri della contraccezione in Italia e della maternità responsabile, fu il primo a scrivere un libro sulla contraccezione nel 1965 e a pubblicare la rivista “Contraccezione, Fertilità, Sessualità” nel 1974.

Il suo impegno scientifico e civile diede un grande contributo alle battaglie di quegli anni che portarono all’affermazione della contraccezione in Italia, all’istituzione dei consultori e alla legge 194 del 1978.

Il Prof. Cittadini è stato un riferimento assoluto a livello internazionale nell’ambito della microchirurgia dell’infertilità, della oncologia ginecologica, della endoscopia ginecologica organizzando a Palermo il primo Congresso Internazionale in onore di Raoul Palmer, suo maestro, e della procreazione medicalmente assistita: la prima bambina in Italia nacque a Palermo, nella clinica da lui diretta, nel 1984. Fu il primo a istituire in Italia una banca per la conservazione dello sperma da donatore E, poi, la sua scuola, i suoi tanti allievi e le sue innumerevoli pubblicazioni. Fra i suoi libri più recenti: La preservazione della fertilità. Concepire dopo la malattia (Asino d’Oro, 2014) e Il senso di una vita. Memorie di un medico tra impegno e ricerca (Edizioni Torri del Vento, 2022).

Ingresso libero dalle ore 16.30.