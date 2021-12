Il programma degli appuntamenti natalizi per bambini al 3 Emme Park

Un ricco programma di eventi tutto pensato per i più piccoli quello messo in atto al 3 Emme Park in occasione delle festività natalizie. In basso il programma con il dettaglio delle giornate.

4 dicembre

Laboratorio “Letterina a Babbo Natale” dalle ore 16:30 alle ore 19:00

Dall’11 al 19 dicembre

“Tombola al 3 emme park” con tantissimi premi dalle ore 16:30 alle 19:00

21-23-24 dicembre

“Incontro con Babbo Natale” 21 e 23 dicembre dalle ore 16:30 alle ore 20:00, 24 dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:30 alle 20:00

28 e 29 dicembre

“Tombola bis al 3 emme park” con tantissimi premi dalle ore 16:30 alle 19:00

30 dicembre

La vecchia al 3 emme park dalle ore 16:30 alle ore 19:00