Il programma degli eventi natalizi a San Mauro Castelverde

Tra gli appuntamenti la Prima edizione del Presepe Vivente

San Mauro Castelverde – Presentato dall’Amministrazione Comunale guidata da Giuseppe Minutilla il cartellone delle iniziative natalizie che si terranno nel borgo madonita di San Mauro Castelverde (Pa). Non manca la musica, l’animazione e la solidarietà. la prima edizione del Presepe Vivente.

Gli appuntamenti prenderanno il via domani 16 dicembre con lo scambio di auguri in campagna nella contrada Karsa e si concluderanno il 6 gennaio con il Befanone.

Domenica 17, presso il Salone Badia, si terrà l’omaggio al 35°anniversario dell’Ass. l’Eremo con la mostra “Conosci la nostra storia?!”. Lunedì pomeriggio 18 e 20 dicembre continuerà il percorso itinerante dell’amministrazione comunale con lo scambio di auguri presso la contrada Borrello e Botindari e il 21, durante il pranzo di Natale, con gli alunni delle scuole.

Il 23 dicembre alle ore 16:00 si terrà la 1° edizione Presepe Vivente nel Borgo Maurino, a cura dell’Azione Cattolica. Un evento che sarà riproposto anche il 28 dicembre e i 5 gennaio.

Durante il periodo natalizio non mancheranno le musiche della Zampogna e Ciaramedda del Duo Giambrone, i canti e nenie per le vie del borgo (il 26) a cura di Bas eventi, l’intrattenimento per i bambini (il 22 a cura dell’associazione l’Eremo e il 27 a cura dell’Ass. Sulle Ali del mondo) e la Tombolata il 29 seguita il 30 dalla proiezione di “Guardiamoci un film” a cura dei Volontari del Servizio Civile Nazionale.

Il giorno di Natale si terrà il pranzo solidale a domicilio a cura dei Servizi Sociali comunali.

Il nuovo anno (2 gennaio) si aprirà con il Villaggio delle Leccornie per i Bambini a cura di Quintosol e il concerto da camera presso la Chiesa Badia a cura del Metropolitan Clarinet Quartet. L’indomani 3 gennaio ci sarà il Benvenuto ai nati nell’anno 2023, a cura dei Volontari del Servizio Civile Nazionale e il 4, i “Pasticci deliziosi per i bambini” a cura dell’Ass. Sulle Ali del mondo. Il 6 gennaio presso la sede dell’associazione L’eremo il Befanone.