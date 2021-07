Il programma dei festeggiamenti in onore della patrona di Castelbuono Sant’Anna

Pubblicato il programma dei festeggiamenti in onore di Sant’Anna. Per il secondo anno consecutivo non ci saranno processioni, inoltre il grosso delle celebrazioni religiose si terranno presso la Madrice Nuova dove nella mattinata del 25 luglio, subito dopo la cerimonia di consegna delle chiavi (dal Comune al Castello) intorno alle ore 10.30, la sacra reliquia della Patrona sarà traslata

FESTA DI SANT’ANNA 2021

LA NOVENA 17-24 luglio

in madrice nuova

ore 07:00 Recita della coroncina

ore 07:30 S. Messa con la partecipazione, a turno, delle Congregazioni femminili.

ore 07:30 S. Messa

ore 18:30 Recita della coroncina

ore 19:00 S. Messa

ore 21:00 Adorazione Eucaristica, catechesi, Compieta e benedizione, con la partecipazione, a turno,

di due Congregazioni maschili

In Madrice Nuova, durante i nove giorni, sacerdoti disponibili per le Confessioni

Madrice Vecchia e S. Antonino

ore 18:30 Recita della coroncina

ore 19:00 S. Messa Monastero S. Maria degli Angeli

ore 08:00 S. Messa

SABATO 17 LUGLIO

Accensione delle luminarie artistiche

in onore della patrona Sant’Anna

giovedì 22 LUGLIO

ore 06:00 Alborata con 22 colpi a cannone

e tradizionale esposizione della bandiera al

balcone del Castello; intrattenimento della Banda Musicale

“Loreto Perrini” di Castelbuono nelle piazze principali del paese

SABATO 24 LUGLIO

ore 17:00 Quadrangolare di Sant’Anna – Campetto Totò Spallino

LA FESTA

domenica 25 LUGLIO

ore 07:30 Recita della coroncina (Madrice Nuova)

ore 08:00 S. Messa (Madrice Nuova) (Monastero)

ore 10:00 CERIMONIA DELLA CONSEGNA DELLE CHIAVI – dalla Casa Comunale al Castello

ore 10:30 APERTURA DELLA GRATA e traslazione dell’Insigne Reliquia di Sant’Anna in Chiesa Madre

ore 10:30 Sparo di mortaretti e intrattenimento della Banda Musicale “Loreto Perrini” di Castelbuono nelle piazze principali del paese

ore 11:00 Solenne celebrazione eucaristica presieduta dai tre parroci con la presenza delle Aurorità Civili e Militari

ore 18:00 Intrattenimento della Banda Musicale “Loreto Perrini” di Castelbuono nelle piazze principali del paese

ore 19:00 S. Messa (S. Antonino) (Madrice Nuova) (Madrice Vecchia)

ore 21:00 Adorazione Eucaristica e celebrazione dei Primi Vespri – Madrice Nuova

Presentazione del 95°Giro podistico internazionale di Castelbuono

lunedì 26 LUGLIO

ore 07:30 Recita della coroncina (Madrice Nuova)

ore 08:00 S. Messa (Madrice Nuova) (Monastero)

ore 08:30 S. Messa (S. Antonino)

ore 09:30 S. Messa (Madrice Nuova)

ore 10:30 Intrattenimento della Banda Musicale “Loreto Perrini” di Castelbuono nelle piazze principali del paese

ore 11:00 S. Messa (Madrice Nuova) (S. Antonino) (Madrice Vecchia)

ore 12:00 Sparo di mortaretti

ore 18:00 S. Messa (Madrice Nuova)

ore 19:00 95° GIRO PODISTICO INTERNAZIONALE DI CASTELBUONO

ore 19:30 S. Messa concelebrata dai Parroci (Madrice Nuova)

ore 21:00 Adorazione Eucaristica e celebrazione dei Vespri, Catechesi – Madrice Nuova

martedì 27 LUGLIO

ore 07:30 Recita della coroncina (Madrice Nuova)

ore 08:00 S. Messa (Madrice Nuova) (Monastero)

ore 08:30 S. Messa (S. Antonino)

ore 09:30 S. Messa (Madrice Nuova)

ore 10:30 Intrattenimento della Banda Musicale “Loreto Perrini” di Castelbuono nelle piazze principali del paese

ore 11:00 S. Messa solenne presieduta da S.E. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù con la partecipazione delle Autorità civili e militari – Madrice Nuova

ore 11:00 S. Messa (S. Antonino)

ore 12:00 Sparo di mortaretti

ore 18:00 Recita del S. Rosario in dialetto castelbuonese – Castello dei Ventimiglia

ore 18:00 Intrattenimento della Banda Musicale “Loreto Perrini” di Castelbuono nelle piazze

principali del paese

ore 19:00 S. Messa (Madrice Vecchia) (S. Antonino)

ore 22:00 Inno a Sant’Anna

ore 22.30 Preghiera comunitaria, invocazione del Patrocinio di Sant’Anna sul Popolo di

Castelbuono, Benedizione dal balcone – Piazza Castello

ore 00:00 SPETTACOLO DI GIOCHI PIROTECNICI a cura della ditta FA.SI.MA. FUOCHI

SRL di Gaetano Spina & figli, di Santa Venerina (CT)

mercoledì 28 LUGLIO

ore 21:00 Proiezione del video Parco delle Madonie, a seguire spettacolo comico

con ERNESTO MARIA PONTE – Piazza Castello

venerdì 30 LUGLIO

ore 22:00 I Giullari e Alberto Bertoli in Tour 2021

L’illuminazione artistica è curata dalla ditta “Luminarie Chinnici”

di Belmonte Mezzagno