Il programma delle Festività Natalizie a Castelbuono | 8 dicembre – 7 gennaio

Pubblichiamo in basso il programma degli eventi natalizi che si terranno a Castelbuono dal 8 dicembre al 7 gennaio. Il programma è stato diffuso sulla pagina Facebook del Comune di Castelbuono.

PROGRAMMA NATALE 2023

DAL 8 DICEMBRE AL 7 GENNAIO

Accensione luminarie artistiche natalizie

7 e 9 dicembre – Il gruppo Teatro Incontro presenta “Chi si fa pi spusari un figghiu” Commedia brillante in tre atti di Massimo Pantano – Cine Teatro Astra ore 21.30

8/10/17/24/25 dicembre – I zampognari in piazza

8 dicembre ore 19.00 – Performance musicale, Sala del Principe

Musica dal Mediterraneo a cura del Museo Civico

10 dicembre ore 18.00 – Concerto per voce e pianoforte, Sala del Principe a cura del Museo Civico

DOLCEMENTE CASTELBUONO 2023

8 DICEMBRE

10.00 – 22.00 Apertura Villaggio Gastronomico

10.30 Apertura Casetta di Babbo Natale

11.00 Gruppo Folk Sciauru di Sicilia

12.00 Apertura Buccellato Gigante a cura del Biscottificio Paolo Forti

16.00 TruccaBimbi con Sara

16.30 Gruppo Folk Sciauru di Sicilia

17.30 AcroFollie di Giorgio Cannata – Arte Circense

20.00 Elfi, Renne e Caramelle

Sabato 9 e Domenica 10 DICEMBRE 2023

9 DICEMBRE

10.00 – 22.00 Apertura Villaggio Gastronomico

11.00 TruccaBimbi con Sara

14.00 Distribuzione gratuita di Aromatiche Madonie

16.00 TruccaBimbi con Sara

17.00 Performance Circense

19.00 Elfi, Renne e Caramelle

10 DICEMBRE

10.00 – 22.00 Apertura Villaggio Gastronomico

10.00 – 20.00 Raduno Tamburi di Sicilia

10.30 Apertura Casetta di Babbo Natale

11.00 Elfi, Renne e Caramelle

12.00 Con-Tatto, Performance Circense di F. Campo

14.00 Distribuzione gratuita di Aromatiche Madonie

16.00 TruccaBimbi con Sara

18.00 Con-Tatto, Performance Circense di F. Campo

Sabato 16 e Domenica 17 DICEMBRE 2023

16 DICEMBRE

17.00 – 22.00 Apertura Villaggio Gastronomico

17.00 – 22.00 Area Golfiabili

17.30 Apertura Casetta di Babbo Natale

18.00 TruccaBimbi con Sara

19.00 Distribuzione gratuita di Aromatiche Madonie

19.00 Degustazione di Testa di Turco

20.00 Elfi, Renne e Caramelle

17 DICEMBRE

10.00 – 22.00 Apertura Villaggio Gastronomico

10.00 – 22.00 Area Golfiabili

10.00 – 20.00 Raduno Tamburi di Sicilia

10.30 Apertura Casetta di Babbo Natale

11.00 Elfi, Renne e Caramelle

11.30 Banda Musicale “Loreto Perrini”

12.00 Degustazione di Testa di Turco

14.00 Distribuzione gratuita di Aromatiche Madonie

16.00 TruccaBimbi con Sara

18.00 Ci Vuole Calma, Performance Circense di G. Amato

19.00 Degustazione di Testa di Turco

16/12 RUGGIERO MASCELLINO cine teatro astra ore 18:00

JAZZ WINTER 2023

17 dicembre ore 16.00 e 17.30 – Performance teatrale, Sala del Principe

Per filo e per segno, a cura di Annamaria Guzzio, Teatroterapista I.T.E. in collaborazione con Spazioscena Associazione Culturale, il Dipartimento Progetti Partecipativi del Museo Civico e con la partecipazione delle cittadine di Castelbuono. Organizzazione del Museo Civico

17/12 Spettacolo del comico nazionale CHRIS CLUN cine teatro astra ore 18:30

17/12 Dal 8 al 10- dal 16 al 17 dicembre Mercatino di Natale a cura dell’Associazione Manualmente

16/24 ore 19.00- “Viaggiu Dulurusu” Tradizionale Novena di Natale Itinerante a cura delI’Ass. Culturale Lorimest

16- Chiesa Itria

17- Chiesa Cappuccini

18- Edicola corso Umberto

19- Chiesa Madonna del Rosario

20- Edicola via Roma

21- Chiesa S. Agostino

22- Edicola via A. Ventimiglia

23- Chiesa S. Anna (castello)

24- Edicola via Collegio Maria

Dal 19 al 23 Mercatino di Natale a cura dell’Associazione Manualmente

20 dicembre ore 15.00 e 27 dicembre ore 10.30 – Laboratorio educativo 6-10 anni

Storie in bianco e nero, a cura di Stefania Cordone, Dipartimento Educazione Museo Civico di Castelbuono

21/12 PALERMO SPIRITUAL ENSAMBLE cine teatro astra ore 18:00

22/12 FRANCESCO BUZZURRO cine teatro astra ore 18:00

23 dicembre – Concerto di Natale, a cura Associazione Musicale G. Verdi Cine Teatro Astra ore 21:00

23 FESTIVAL MEDIEVALE a cura di PROMO MADONIE

24/12 I DIXIE KINGS in giro per il corso a partire dalle ore 11:00

JAZZ WINTER 2023

24 dicembre – Babbo Natale in piazza

Dal 26 dicembre al 6 gennaio – Esposizione di pittura e video a cura di “Collettiva Utopia” Casa speciale

28/12 SKILLIE CHARLES ORCHESTRA cine teatro astra ore 18:00

JAZZ WINTER 2023

29/12 ore 18:00 Spettacolo del comico ANTONIO PANZICA cine teatro astra ore 18:45

29/12 Orbita – E tu splendi. 2023

29 dicembre – Manifestazione “Libera Espressione dei bambini” nel linguaggio del disegno a cura di “Collettiva Utopia” Piazza Margherita dalle ore 17.00 alle ore 23.30

30 dicembre “A Vecchia” a cura di Stefania Sperandeo in collaborazione con i ragazzi dell oratorio S. Guglielmo di Castelbuono.

30 dicembre ore 18.00 – Concerto di ottoni, Sala del Principe

Il concerto del Trio “Francis Poulenc”

6 gennaio

Manuela Cicero quartet – Christmas songs cine teatro astra ore 18:00

Il programma potrebbe subire variazioni con aggiunzione di altri spettacoli nei prossimi giorni.