Il Ristorante Palazzaccio per il tredicesimo anno di fila tra i Bib Gourmad della Guida Michelin

Il rinomato ristorante Palazzaccio di Castelbuono, diretto dallo chef Sandro Cicero, festeggia il suo tredicesimo anno consecutivo di eccellenza culinaria, essendo stato nuovamente confermato tra i Bib Gourmand di Michelin. Il prestigioso riconoscimento attesta l’abilità e la dedizione della cucina del Palazzaccio nel proporre un’esperienza gastronomica di alto livello a un prezzo accessibile.

L’elevata qualità dei piatti, l’attenzione ai dettagli e l’uso di ingredienti freschi e locali hanno reso il Palazzaccio un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. La conferma del Bib Gourmand per il tredicesimo anno consecutivo è una testimonianza tangibile della coerenza e dell’eccellenza che il ristorante continua a offrire.

Questo successo continua a riflettere l’impegno costante di tutto lo staff nel soddisfare il palato dei suoi ospiti, garantendo loro un’esperienza gastronomica indimenticabile. In definitiva, il riconoscimento Michelin conferma il ruolo di questo ristorante come destinazione culinaria di prima classe, dove l’amore per la buona cucina è celebrato e apprezzato anno dopo anno.