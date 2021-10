Il sindaco chiede scusa per l’acqua torbida diffusa nella rete idrica comunale

Con una nota pubblicata su Facebook il sindaco Cicero ha chiesto scusa per il disagio arrecato alla cittadinanza, addossando le responsabilità sull’ufficio comunale preposto. Di seguito il messaggio

L’Amministrazione e il Sindaco si scusano con la cittadinanza di Castelbuono per l’ennesimo caso di acqua torbida che fuoriesce dai rubinetti delle nostre case, provocando tanti disservizi sia agli utenti che alle attività imprenditoriali.

Oggi le scuse sono dovute, in quanto, senza giri di parole, la responsabilità ricade sugli uffici preposti alla gestione di questo servizio considerato che l’Amministrazione ha posto gli stessi nelle condizioni di usufruire di tutti gli strumenti e le risorse per evitare questo problema. Attualmente si sta lavorando affinché nell’arco di 24 ore l’acqua torni ad essere limpida e potabile, infatti, quest’anno, allorquando si sono eseguite minuziosamente le direttive dell’Amministrazione comunale, malgrado la pesante siccità è stata garantita l’erogazione dell’acqua in maniera costante sia nelle contrade che nel centro abitato, ad eccezione di alcuni quartieri in cui è stata erogata dalle quatto alle otto ore.

Il Sindaco si scusa per il ritardo col quale viene pubblicato questo post in quanto rientra solo adesso da una missione fuori Castelbuono.