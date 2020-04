Il sindaco Cicero chiede modifiche all’ordinanza regionale di chiusura dei cimiteri

In una nota inviata al Presidente della Regione Siciliana e al Presidente ANCI Regionale di cui si allega copia, il Sindaco ha richiesto di modificare l’Ordinanza che impone la chiusura dei cimiteri.

Il Sindaco dichiara che questa ordinanza potrebbe essere emanata a discrezione dei Sindaci dei vari Comuni, in quanto un aspetto è tenere aperti i cimiteri nelle grandi città o nei grossi nuclei urbani (Bagheria, Palermo) dove gli stessi si potrebbero trasformare in luoghi di passeggio o in assembramento di persone, altra cosa è tenere aperti i cimiteri nei comuni come (Gratteri, Blufi, Castelbuono), dove il controllo degli stessi sarebbe molto più facile.

Spero che questa proposta venga accettata per dare la possibilità a chi vuole visitare i propri defunti senza nessun ostacolo.