Il sindaco inamovibile: “faremo lo spazio polifunzionale”

Continua la prova di forza dell’amministrazione che pompa dritta come un rullo compressore verso l’obiettivo finale di realizzare lo spazio polifunzionale sul quale ha scommesso tutta la propria immagine culturale.

Mario Cicero con un post su Facebook ha prima attaccato il Movimento 5 Stelle per l’interrogazione presentata all’ARS sulla mobilitazione che in questi mesi si è verificata a Castelbuono e successivamente ha ribadito la decisione perentoria dell’amministrazione di non volere cambiare idea.

L’amministrazione in questi giorni è impegnata in una intensa attività di promozione inoltrando messaggi e contenuti a sostegno dello spazio polifunzionale per allargare il fronte dei sostenitori della propria scommessa culturale.

Di seguito il post: