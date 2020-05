Il sindaco proroga la sospensione del mercato settimanale. Stop anche agli ambulanti non residenti

Il sindaco di Castelbuono Mario Cicero ha prorogato lo stop al mercato settimanale cittadino e al commercio in area pubblica per i non residenti. Dunque si legge nell’ordinanza che la misura resterà in vigore sino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale, fissato al 31 luglio 2020.

IL SINDACO

(Autorità Locale Sanitaria)

ORDINA

di confermare, sino alla cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale, le disposizioni relative al commercio su area pubblica di cui all’Ordinanza Sindacale n. 56/2020, ovvero:

• la sospensione del mercato settimanale del giovedì;

• la sospensione del commercio su area pubblica in forma itinerante, ad eccezione degli esercenti aventi residenza e sede legale della ditta nel Comune di Castelbuono

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.

Avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. n. 104/2010, ciunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di Palermo, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Sicilia o in alternativa al Presidente della Regione Sicilia entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all’Albo Comunale.

La presente Ordinanza viene trasmessa alla Prefettura U.T.G. di Palermo, al Comando di Polizia Municipale, al Comando del Locale Distaccamento del Corpo Forestale, al Comando della Locale Stazione dei Carabinieri.

IL SINDACO

Mario Cicero