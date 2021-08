“Il Teatro è il Teatro è il Teatro è il Teatro”di Emanuele Sferruzza Moszkowicz. Ricordi e storia del Teatro Le Fontanelle

Presentazione del libro

Castelbuono, 16 agosto 2021

Cortile Marguglio ore 19:30

“L’applicazione di Google del cellulare, ogni giorno, suggerisce una selezione di notizie. Una notizia in particolare parlava di un paese mobilitato per il progetto di conversione di un cine teatro in un nuovo centro polifunzionale che sembrava non andasse a genio proprio a nessuno.

Un paese dell’entroterra siciliano dove è nato mio padre e di cui conservo i ricordi d’infanzia delle vacanze estive da mia nonna Anna.

Dopo un paio di settimane, l’applicazione di Google continuava a suggerirmi sempre nuovi articoli sull’argomento, allora ho scritto a tre amici della zona. Volevo capire di più. Ero molto curioso anche perché i toni degli articoli erano piuttosto vivaci per un posto chiuso ormai da trent’anni”.

Con queste parole Emanuele Sferruzza Moskowicz spiega com’è nata l’idea di realizzare sessioni di ascolto con alcuni cittadini castelbuonesi, 27 in particolare, che poi sono state trascritte nel libro “Il Teatro è il Teatro è il Teatro è il Teatro” che ripercorre sotto varie angolature e ricordi la bella e travagliata storia del Teatro Le Fontanelle di Castelbuono.

Il libro è stato pubblicato dalla Casa Editrice tedesca Slanted e prodotto dall’Associazione Culturale Glenn Gould con il quale l’artista ha collaborato nel 2011, come illustratore per Ypsigrock Festival.

Il libro sarà presentato oggi, 16 agosto 2021, alle ore 19:30 presso il Cortile Marguglio con la partecipazione dell’autore.