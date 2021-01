Il Teatro maestro di vita. Una riflessione di Mimma Guarcello

(Riceviamo e pubblichiamo) – La nostra “Prima volta” risale al 2010, al Collegio di Maria, l’unico luogo che potesse offrirci la possibilità di provare su un palcoscenico, allora adibito alle recite dei bambini dell’asilo. Ma il desiderio di mettersi in gioco, da parte del neonato Gruppo Teatrale formato da sole donne non proprio giovanissime, rimaneva forte, tanto forte da vincere la paura da palcoscenico. Come poter dimenticare suor Barberina, suor Agnese, la maestra Maria che ricordiamo con tanto affetto, la sig.na Angelina , la sig. ra Celestina , tutte donne forti, in gamba che insieme alle altre hanno trasmesso il piacere dello stare insieme, di coinvolgere e lasciarsi coinvolgere.

Ecco il teatro, maestro di vita, il palcoscenico maestro di comunione. P. Calì ci ha seguito fin dall’inizio, fino a quando ha premiato i nostri sforzi, offrendoci lo spazio dell’ex chiesa Al Monte, creando, con non pochi sacrifici, un palcoscenico. Finalmente! Poter provare senza problemi di orario, ed anche se piccolo, su un vero palco, con le quinte, lo spogliatoio, il bagno. Lo ringraziamo per il sostegno morale che non ci ha mai fatto mancare. Il teatro è fondamentale ad ogni comunità, privarsene rappresenta l’incapacità di saper trasmettere cultura, Tradizioni, ma soprattutto negare a persone di qualsiasi età e condizione di avere la possibilità di mettersi in gioco. Grazie al Gruppo Teatro Odigitria, grazie per averci provato!