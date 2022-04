Il Vescovo Marciante all’inaugurazione della Stanza di Persefone: “Il rapporto umano, l’ascolto vero, porta alla liberazione”

Ascolta l'articolo

Nella mattinata di ieri venerdì 29 aprile 2022, il Vescovo di Cefalù, S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante ha partecipato, presso il Commissariato di Polizia di Cefalù (PA), alla cerimonia di inaugurazione della “Stanza di Persefone”, un nuovo ambiente dedicato all’ascolto delle persone vulnerabili, vittime di reati.

“Gesù che salva una donna dalla lapidazione ci fa capire come il rapporto umano, l’ascolto vero, porta alla liberazione. Una luogo come questo permette alla donna di sentirsi finalmente libera di dire la violenza che subisce e allo stesso tempo può creare le basi per una rivoluzione culturale che deve avvenire innanzitutto nel genere maschile, perchè spesso è li che si trova il germe della violenza – ha affermato Mons. Marciante -. Stiamo assistendo, in questi giorni di guerra, a storie di violenza sulle donne. La guerra è il luogo in cui la violenza emerge in tutta la sua brutalità, anche sulle donne. È necessario quindi un cambiamento vero, una conversione culturale, spirituale, morale”.

Il nuovo locale è ispirato al mito della Primavera, quale segno di rinascita e riscatto da ogni forma di violenza.

All’iniziativa hanno partecipato il Questore di Palermo, il dott. Leopoldo Laricchia, il Prefetto di Palermo, il dott. Giuseppe Forlani e le autorità civili e militari della città di Cefalù.