Proseguono le visite del Vescovo Giuseppe alle eccellenze lavorative del territorio. Oggi a Castelbuono nel biscottificio Tumminello. È la storia della famiglia Tumminello che da 43 anni è presente sul territorio con i suoi prodotti; è la storia di Giovanni Tumminello, laureato alla Cattolica di Milano in Giurisprudenza, che con suo fratello e i cugini, è voluto tornare in Sicilia per custodire e rinnovare l’attività di famiglia.