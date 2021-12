Il “Villaggio per Crescere” un servizio educativo gratuito, per bambini da 0 a 6 anni e loro genitori

L’Amministrazione Comunale, riconoscendo ai Servizi Sociali un fondamentale valore per la programmazione dei servizi e degli interventi a supporto delle fasce “fragili” della popolazione e, nell’ottica della prevenzione primaria, anche in favore di tutte le famiglie ed in particolar modo verso i nuclei con figli minori, negli anni ha prestato un’attenzione privilegiata per i servizi dedicati alla Prima Infanzia.

Difatti, la presenza del Micro Nido Comunale è stato motivo di individuazione da parte del Centro per la Salute del Bambino di Trieste, del nostro territorio, quale partner e capofila territoriale, di un progetto di durata triennale denominato “Un Villaggio per Crescere” che si svolge contemporaneamente in più regioni d’Italia al fine di incrementare e rendere più omogenee le politiche nazionali in favore dell’infanzia.

A tale progetto, al quale hanno aderito il Comune di Cefalù, quale partner territoriale e la Coop.va Sociale Iside, quale ente affidatario, in ottica inclusiva distrettuale, sarà possibile che partecipino anche le famiglie dei comuni facenti parte del Distretto Socio-sanitario 33.

Il “Villaggio per Crescere” è un servizio educativo gratuito, un luogo dove i bambini 0-6 anni e i loro genitori possono incontrarsi, riappropriarsi di uno spazio-tempo dedicato alla famiglia che insieme potrà dedicarsi ad attività laboratoriali ed educative condividendo i ruoli e i compiti reciproci nella crescita del figlio e della coppia stessa.

Il Villaggio che avrà sede all’interno dei locali del Micro Nido ma che, compatibilmente alle condizioni meteo, potrà svolgersi in modo itinerante in altre sedi e luoghi all’aperto del Comune, vedrà presente un’equipe di operatori che coordineranno le attività laboratoriali e gli incontri con le famiglie.

Con l’occasione si invitano le famiglie interessate all’incontro di presentazione del progetto che si terrà Venerdì 10 Dicembre alle ore 16.00 presso la sala convegni “Morici” del Museo Naturalistico F.

Minà Palumbo in piazza S. Francesco.

Nel rispetto della normativa anticovid l’ingresso potrà avvenire in modo contingentato e con obbligatoria esibizione del greenpass.

Si allega la locandina informativa e si invita alla compilazione in forma anonima di un questionario on line al seguente link https://bit.ly/3E0WIUQ.

