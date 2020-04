Ilfattoquotidiano, crisi piccoli imprenditori siciliani. La dichiarazione della stilista castelbuonese Giusi Cusimano

Nell’articolo apparso sul home page del ilfattoquotidiano.it la giornalista Sara Tirrito approfondisce alcuni aspetti della crisi economica, a causa del coronavirus, che sta investendo i piccoli imprenditori siciliani. Tra le testimonianze è stata pubblicata anche quella della stilista castelbuonese Giusi Cusimano, la quale gestisce il suo piccolo atelier in piazza Margherita.

Le difficoltà in questo momento sono enormi, come racconta Giusi, stilista di Castelbuono che produce alta sartoria su misura: “Non siamo in nero e rilasciamo sempre una ricevuta però non facciamo parte né di Confartigianato né di Confindustria e non siamo materialmente riconoscibili”. L’articolo integrale a questo link