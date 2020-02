Imminente affondo artico: previste nevicate sulle Madonie, temperature in picchiata

A poche ore dall’evento tutti i modelli meteo sembrano ormai confermare la rottura del blocco anticiclonico che ha determinato condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutta la Sicilia da almeno quattro decadi. L’arrivo di correnti artiche sul nostro territorio daranno origine a freddo e tempo instabile con fenomeni temporaleschi anche nevosi.

A partire dalle prime ore di domani infatti l’irruzione fredda determinerà un sensibile calo termico con temperature in picchiata di oltre 15 °C, anche di più nella giornata di giovedì. A partire dagli 800 mt, nella mattinata di domani mercoledì 5 febbraio, potranno verificarsi fenomeni temporaleschi consistenti con nevicate diffuse che imbiancheranno i paesi delle alte Madonie come Geraci Siculo, San Mauro Castelverde, Petralia, Gangi e Polizzi Generosa, non sono escluse però sporadiche fioccate anche a Isnello e a Castelbuono, con maggiore probabilità nella nottata tra mercoledì e giovedì. A piano Battaglia sono previste temperature diversi gradi sotto lo zero e accumuli nevosi significativi.

E’ da sottolineare che il grosso delle precipitazioni si verificherà domani mercoledì 5 febbraio, mentre il freddo allenterà la morsa solo nel week end quando l’alta pressione tornerà a farla da padrone e le temperature si allineeranno con la media del periodo.