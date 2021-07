Importante riconoscimento sportivo per Fabio Capuana

Nella splendida cornice del Palazzo Ducale dei Tomasi di Lampedusa, ubicato a Palma di Montechiaro (AG), avrà luogo l’ottava edizione della prestigiosa manifestazione denominata Penalty Awards, che premia i personaggi sportivi, calciatori Allenatori e dirigenti che si sono distinti a livello Regionale!

Inoltre saranno assegnati alcuni premi di notevole levatura ad ex calciatori di Serie A, come il campione della Roma Ubaldo Righetti, oltre all’attrice televisiva Ornella Giusto ed il giornalista televisivo Carlo Paris, tra i premiati il Madonita Fabio Capuana, a cui sarà assegnato il “PREMIO UN UOMO PER LO SPORT”.

Saranno presenti alla premiazione le massime autorità sportive dello sport Siciliano, con risalto alla figura del Presidente Regionale FIGC lnd Sandro Morgana. Il Castelbuonese Fabio Capuana, attualmente dirigente della LnD FIGC: “Sono orgoglioso ed incredulo, per me rappresenta un grande onore ricevere un riconoscimento di questo livello, un premio che voglio condividere con ogni donna ed uomo di sport del territorio Madonita, nonostante sia personale, lo intendo come il risultato della crescita di un territorio! Per me un privilegio immenso essere accanto ad operatori di sport e spettacolo di questo spessore!”