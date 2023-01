In arrivo aria polare, prevista neve fino a quote di alta collina nelle Madonie

E’ in arrivo una fase di maltempo in tutta la Sicilia, compreso il comprensorio madonita. L’affondo artico, previsto a partire dalle prime ore di giovedì 19 gennaio, produrrà un sensibile calo delle temperature associato a fenomeni sparsi.

Ci sarà la possibilità di rovesci diffusi con possibili fenomeni temporaleschi, grandinate sui versanti tirrenici, oltre a un rapido abbassamento della quota neve che si attesterà a quote superiori ai 700 metri, dunque la coltre bianca, tra giovedì sera e martedì a più riprese potrebbe imbiancare significativamente i borghi delle alte Madonie, seppur in alcuni momenti i rovesci sembrerebbero scarseggiare. Tuttavia in presenza di fenomeni intensi non è esclusa qualche fioccata anche a quote più basse.

Il freddo intenso appare confermato fino al prossimo martedì, tuttavia la tendenza generale sembra quella di una fase instabile duratura con basse temperature, per il momento però è ancora troppo presto fare previsioni.