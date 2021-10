Dal 18 ottobre in distribuzione i mastelli blu (plastica e carta) per i residenti nelle contrade

Si comunica alla cittadinanza che da lunedì 18 ottobre presso l’ex macello del comune di Castelbuono saranno in distribuzione i mastelli BLU per la carta e la plastica destinati al servizio fuori dal centro abitato (campagne).I mastelli potranno essere ritirati presso l’ex macello nelle seguenti giornate:

Dal lunedì al sabato tutte le mattine dalle ore 9:00 alle ore 13:30

Il mercoledì e venerdì il servizio si effettuerà anche nel pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 18:30 Sarà possibile negli stessi giorni ritirare anche tutti gli altri mastelli sia per il paese che per le campagne per chi ancora non avesse provveduto.