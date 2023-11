In equilibrio sul futuro, grande partecipazione a Gangi e Geraci

Un successo il primo fine settimana itinerante del progetto “In equilibrio sul futuro” che ha fatto tappa a Geraci Siculo e Gangi. Le comunità locali hanno accolto con entusiasmo l’opportunità offerta a bambini e bambine, ragazzi e ragazze, di trascorrere del tempo insieme, per socializzare e riscoprire abitudini e giochi del passato che, in un epoca contraddistinta da uno scarso livello di socializzazione, rischiano di andare perduti.

Tantissimi i partecipanti che si sono cimentati in diverse attività, dal tiro con l’arco all’orienteering, ma anche gare di Speedcubing (risoluzione del cubo di Rubik) e laboratori creativi e di manipolazione dell’argilla. “Siamo stati circondati dalla gioia e dall’allegria dei bambini e dei ragazzi che si sono divertiti insieme, è stato un piacere vedere i sorrisi luminosi e l’energia contagiosa che hanno portato con sé!” affermano gli organizzatori dell’evento che nel prossimo fine settimana si ripeterà facendo tappa a Blufi e Castellana Sicula! La partecipazione alle attività è totalmente gratuita e, per i minori con esigenze speciali, è richiesta sempre la presenza di almeno un genitore. L’adesione alle attività in programma l’11 e 12 novembre p.v. può essere richiesta da uno dei genitori dei minori interessati compilando il form al link: In equilibrio sul futuro (google.com) Il progetto “In Equilibrio sul futuro” è ideato e promosso dall’Associazione di Promozione Sociale Sportiva Dilettantistica Abies con il sostegno dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Sicilia.