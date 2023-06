In mostra presso il salone la collezione dal titolo “I mosaici di carta”

In mostra presso il salone adiacente la chiesa dell’Itria di Castelbuono una collezione di opere d’arte esclusivamente di carta dal titolo “I mosaici di carta”.

Trattasi, infatti, di opere realizzate esclusivamente con la carta con la tecnica dei mosaici. Costituiscono una piccola selezione delle quasi trecento composizioni che annualmente arricchivano l’infiorata di “carti rizzi” del Corpus Domini a Castelbuono in essere fino al 2019. E’ il lavoro certosino di centinaia di cittadini, soprattutto anziani, che riuniti in associazioni o semplicemente in gruppi o singolarmente hanno negli anni prodotto, coordinati dall’associazione culturale I carti rizzi, sulla scia di una antichissima tradizione Castelbuonese.

per l’associazione, Saro Polizzano