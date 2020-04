In occasione del terzo compleanno dell’Accademia dei Curiosi, nasce un nuovo progetto on line.

Tanti i video che pubblicheremo nella nostra pagina Facebook, musicisti, scrittori, attori che hanno collaborato con l’Accademia in questi anni, invieranno il loro pensiero su #CuriositaE’.

Chiunque voglia cimentarsi, può contattare il numero 3886506177

Dalla prossima settimana sintonizzatevi sulla pagina Facebook dell’Accademia dei Curiosi appena prima del Tg delle 20… sara’ una chicca davvero Curiosa!