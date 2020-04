In questo momento difficile la speranza dell’inno “Gloria a sant’Anna”

Accogliamo il suggerimento dello studio musicale Perrini, in questo particolare momento solo la preghiera può spingerci alla speranza, riproponiamo il “Gloria a sant’Anna” con il video dell’ultima edizione.

(testo Santo Atanasio – musica Loreto Perrini)

Innalziamo alla nostra Patrona un inno di lode. Accoglilo oh Gloriosa e abbraccia con un dolce sorriso tutti noi castelbuonesi.

“In ogni nostra angustia, voi, materna,

allacciate le braccia intorno a noi,

poi il ventisette luglio in processione

noi tutti benedite, uno per uno.

Gloriosa voi nei secoli, sant’Anna!

nostro celeste scudo di salvezza,

nostra gran madre taumaturga. Osanna.”