In Sicilia vaccinazioni aperte agli over 50

Data l’urgenza di procedere con l’immunizzazione della popolazione, soprattutto in vista delle riaperture e della stagione turistica estiva, il Governo regionale a partire da domani, mercoledì 5 Maggio, ha aperto La prenotazione del vaccino per la fascia di età che va dai 50 ai 60 anni: Per prenotare occorre collegarsi al link https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it

Dunque da domani in Sicilia al via la prenotazione del vaccino per la fascia di età che va dai 50 ai 60 anni. “Mettere prima al sicuro gli over 80 – ha chiarito Musumeci – è un principio nobile e che condividiamo pienamente, ma niente più scorte a giacere nei frigoriferi in attesa che si operi questa conversione da parte dei cittadini diffidenti. Dobbiamo andare avanti, dobbiamo vaccinare più gente possibile e nessuno può accusarci di non aver tutelato prima le persone fragili e ultraottantenni. Noi abbiamo deciso di aprire a partire da domani la prenotazione ai cittadini dai 50 anni in su. Per l’esattezza i cittadini nati nel 1971”.