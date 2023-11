In vendita al prezzo più conveniente gli abbonamenti per Ypsigrock 2024

Dalle 15:00 di oggi sono in vendita su DICE gli abbonamenti Full Festival Pass TIER 1 per Ypsigrock Festival 2024, al prezzo di 110€ + commissioni.

L’abbonamento Full Festival Pass è valido da giovedì 8 agosto a domenica 11 agosto 2024 (campeggio non incluso).

Anche quest’anno Ypsigrock Festival per gli abbonamenti (Full Festival Pass) opera una strategia di prezzo che prevede 2 diversi scaglioni (TIER). Ciò significa che la vendita dell’abbonamento inizia ad un prezzo più basso e aumenta nel secondo e definitivo scaglione. Le fasce di prezzo sono fissate nel momento il cui sono messi in vendita i primi abbonamenti. Prima si acquista più si risparmia. A parte il prezzo non c’è alcuna differenza tra un abbonamento comprato al Tier 1 e uno acquistato al Tier 2, entrambi permettono l’accesso all’intero programma musicale del festival. Per ogni fascia di prezzo è disponibile un numero limitato di abbonamenti.

– Full Festival Pass [TIER 1] ➝ prezzo: 110€ + commissioni | in vendita dalle 15:00 del 28 novembre 2023

– Full Festival Pass [TIER 2] ➝ in vendita appena sarà sold out il TIER 1 fino all’8 agosto 2024 (salvo previo sold out anticipato) | prezzo pieno e definitivo: 120€ + commissioni

Quando gli abbonamenti del Tier 1 saranno sold out, automaticamente saranno disponibili i biglietti a questo prezzo.

– KID Festival Pass (abbonamento ridotto per bambini 6-12 anni) | prezzo fisso 10€ + commissioni



ATTENZIONE: su DICE sono disponibili biglietti accessibili per persone con disabilità (adulti, bambini e ragazzi) che hanno bisogno di un posto seduto. Tutti i biglietti accessibili (che hanno lo stesso identico prezzo di quelli regular) sono indicati da relativa icona accessibilità. In sede di acquisto occorre fare attenzione e selezionare il prodotto corretto, i posti seduti sulla pedana accessibile sono limitati e destinati alle persone con disabilità.

In caso di acquisto di un ticket accessibile occorre contattare tempestivamente il servizio assistenza di DICE per far convertire il tuo biglietto.

Per spettatori con disabilità: occorre compilare il form accessibilità, solo dopo aver già acquistato il biglietto/abbonamento accessibile per il festival su DICE.

ticket policy da leggere prima di procedere all’acquisto su DICE.