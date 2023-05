Inaugurato a Collesano nuovo punto “Qui Parco”

Inaugurato nei giorni scorsi il nuovo punto Qui Parco nel Comune di Collesano alla presenza del Commissario straordinario dell’Ente Parco delle Madonie Salvatore Caltagirone, del direttore Giuseppe Maurici e del Sindaco Giovanbattista Meli.

L’ufficio ubicato in piazza Mazzini, al centro del paese è facilmente raggiungibile per tutti coloro che provengono dall’autostrada – svincolo Buonfornello e dai versanti di Isnello, Petralia e Scillato.

Per il Commissario dell’Ente Parco Caltagirone, “la posizione strategica dell’ufficio, facilmente individuabile anche tramite cartellonistica esterna, consentirà ai tanti visitatori che transitano nel Parco delle Madonie e si trovano in visita a Collesano, di avere utili informazioni turistiche in area di Parco. L’ufficio, infatti, mette a disposizione dépliant illustrativi, carte e pubblicazioni del Parco che saranno illustrate dai dipendenti in servizio al Qui Parco.

Il nuovo ufficio turistico, fortemente voluto anche dall’Amministrazione Comunale, tra l’altro, è stato allestito al suo interno, con carte tematiche e mappe informative che consentano una lettura immediata del territorio, permettendo così al turista di orientarsi nella scelta di strutture ricettive, di prodotti artigianali e di percorsi eno-gastronomici che portano alla scoperta del piccolo borgo madonita ricco di cultura e tradizione.

Collesano – continua – può vantarsi di essere la sede di uno storico Museo, quello dedicato alla famosa gara automobilistica Targa Florio. Unico nel suo genere, contiene importanti raccolte di foto, di oggetti e cimeli della corsa automobilistica su strada più dura e attraente di tutti i tempi che ancora oggi si svolge nel Parco delle Madonie.

Ed in quanto all’arte collesanese – conclude il Commissario Caltagirone – non si possono che apprezzare i pezzi in ceramica realizzati secondo la tipica tecnica d’invetriatura in verde, giallo-miele e in manganese, già utilizzata dagli artigiani locali e le cui forme sono legate agli usi delle famiglie e ai costumi tradizionali del passato.