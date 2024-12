InCanto di Natale 2024: un ricco programma per le Festività a Isnello

InCanto di Natale 2024 è il palinsesto delle manifestazioni culturali e sociali con il quale il Comune di Isnello allieterà le prossime Festività per la comunità e il territorio.

Un programma ricco di appuntamenti che spaziano dalle musiche natalizie con suggestioni Jazz, Gospel, Pop e per Orchestra, alle riflessioni sui sentimenti, alle tradizioni più sentite, con lo sguardo rivolto ai più piccoli, agli anziani e ai fratelli emigrati con i quali si condivideranno momenti conviviali e di allegria. Non mancheranno teatro e cinema e diverse occasioni per trascorrere le serate e i pomeriggi festivi in compagnia.

Si ringraziano tutte le realtà associative e culturali che, con il loro contributo, idee e proposte, hanno impreziosito il programma, donandogli un’impronta unica ed esclusiva. Si ringraziano, inoltre, tutti i cittadini che hanno contribuito a decorare il centro storico, rendendolo ancora più accogliente e particolare.

Ci aspettano delle Feste calorose!

L’augurio dell’Amministrazione Comunale è che possano essere foriere di Pace, Unione e Prosperità per tutti!

PROGRAMMA

SAB 14/12 : TIME TO SPACE – Giornata Mondiale dello Spazio. GAL Hassin, ore 15.30. ITINERA – Conferenza-Concerto “Dalle Stelle al Desiderio…”. Auditorium GAL Hassin, ore 19.00.

: MER 18/12 : Holy Night – Natale con The Chosen . Auditorium del Centro Sociale, ore 21.00.

: VEN 20/12 : ITINERA – Seminari “L’amore tra natura e cultura”. Auditorium Centro Sociale, ore 18.30.

: SAB 21/12 : Elise Hall, the Saxophone Lady – Conferenza-Concerto. Chiesa SS. Annunziata, ore 21.00.

: DOM 22/12 : Concerto Gospel & Spiritual “Palermo Spiritual Ensemble”. Chiesa SS. Annunziata, ore 21.00.

: LUN 23/12 : Concerto di Natale Banda Musicale “Francesco Bajardi”. Chiesa SS. Annunziata, ore 18.45.

: MAR 24/12 : Luminaria in Piazza Mazzini con degustazione. Animazione nelle vie del centro storico.

: VEN 27/12 : Let’s Sing a Long Christmas – Concerto del Manuela Quintet. Chiesa SS. Annunziata, ore 21.00.

: SAB 28/12 : ITINERA – Seminari “Innocenti criminali”. Auditorium Centro Sociale, ore 18.30.

: LUN 30/12 : Facemuni i corna – Laboratorio di cucina per bambini. Sede Proloco, ore 15.00. ‘A Nunna Vecchia – Tradizione e animazione nel centro storico, ore 20.45.

: GIOV 2/01 : Inaugurazione Spazio Gioco . Biblioteca Comunale, ore 15.30. Laboratorio di Giocoleria . Auditorium, ore 16.00. Spettacolo teatrale “Allegra” . Auditorium, ore 18.30.

: VEN 3/01 : Concerto Percusax . Auditorium del Centro Sociale, ore 18.30.

: DOM 5/01 : Cinema “CATS” . Auditorium, ore 16.00.

: SAB 11/01 : Mediterraneo… un Mare di Culture – Dialoghi di Pace e Inclusione. Auditorium Centro Sociale, ore 17.00.

Il Sindaco:

Marcello Catanzaro

L’Assessora alla Cultura, Politiche Giovanili e Servizi Turistici:

Luciana Cusimano