Incendi in corso in alcune contrade di Cefalù e in contrada Radica – Lanzeria

Nella foto le fiamme in contrada Radica ore 5:45

Ancora incendi nella martoriata area che comprende i comuni di Cefalù e Castelbuono. Dalla scorsa notte, si sono sviluppati incendi di considerevole entità. Il sindaco di Cefalù, Tumminello, ha segnalato un incendio di notevole dimensione che sta avanzando da Vatalara verso Serre, Grugno e minaccia di estendersi anche a Pisciotto. Attraverso i social media, ha annunciato un avvertimento alla popolazione, invitandola a cercare rifugio lontano dalle zone colpite.

In un ulteriore aggiornamento, il sindaco Tumminello ha dichiarato: “La situazione è ancora grave e critica, il fuoco minaccia Pisciotto, Serre e zone limitrofe. Attendiamo i canadair con l’arrivo del giorno. Un altro fronte di incendio si è recentemente aperto anche in zona boschiva a Radica. È essenziale che le persone collaborino e lascino le abitazioni.”

Più vicino a Castelbuono, infatti le fiamme stanno consumando un’ampia area in contrada Radica e minacciano di propagarsi in contrada Lanzeria. Numerosi operatori antincendio sono già sul campo per cercare di contenere la diffusione delle fiamme, non senza difficoltà a causa del forte vento.