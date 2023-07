Incendi, situazione drammatica nelle Madonie

Brucia tutta la Sicilia, gli incendi in tutta l’isola ormai non si contano più, anche il territorio madonita in questa terribile giornata è stato ferito gravemente. Il fortissimo vento di Scirocco e le temperature elevate non hanno dato un solo momento di tregua.

Gli incendi si sono susseguiti per tutto il giorno. Dapprima nella zona tra Gratteri e Cefalù poi il fronte di fuoco si è allargato raggiungendo il territorio di Isnello colpendo così un’area enorme tra Cefalù e Isnello. Le fiamme hanno lambito il Santuario di Gibilmanna dove tutto attorno è bruciato, diverse abitazioni e villette della zona sono state danneggiate dal fuoco, bomboloni in fiamme, auto in fiamme.

Non si contano gli ettari di fascia mediterranea e boschiva andata in fumo (eloquenti le immagini condivise su facebook dall’assessore Rosario Lapunzina). Non c’è ancora una stima dei danni che tuttavia si prevedono ingenti.

Anche nelle alte Madonie, come riporta Madoniepress.it, un altro fronte di fuoco sta infliggendo un duro colpo al territorio. Le fiamme partite da contrada Raffo ora si dirigono verso Gangi. Chiusa la statale 120 all’altezza del bivio di Geraci.

Per tutto il giorno tra Vigili del Fuoco (provenienti dal distaccamento di Cefalù, Caltanissetta, Enna e Catania) Corpo forestale, distaccamenti antincendio vari, volontari della Protezione civile e Forze dell’ordine, centinaia di uomini sono stati impegnati nel domare le fiamme.

Dal tardo pomeriggio il vento è diminuito e sono operativi alcuni Canadair.